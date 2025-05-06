Almanya'nın yeni başbakanı Friedrich Merz

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Almanya’nın yeni başbakanı seçildi.

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Almanya’da 23 Şubat’ta erken genel seçim yapılmıştı.

Seçimi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oyla birinci tamamlamıştı.

Başbakanı belirlemek için parlamentodaki ilk tur oylamasında CDU/CSU’nun başbakan adayı Merz, 621 milletvekilinden 310’unun oyunu almış, başbakan seçilmek için gerekli 316 oya ulaşamamıştı.

Ancak seçimlerden sonra hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyordu.

Yani ilk turda SDP’den 18 milletvekilinin Merz için oy vermediği tahmin ediliyor.

BBC‘nin haberine göre başbakan olmak için gereken çoğunluğu sağlayamamak, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrası yakın tarihinde bir ilk.

Parlamentodaki ikinci tur oylamasındaysa Merz 618 milletvekilinden 325’inin oyunu alarak Almanya’nın yeni başbakanı seçildi.

69 yaşındaki siyasetçi Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki 10’uncu başbakanı oldu.

Merz, oylama sonucu açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı olan Bellevue Sarayı’na gitti.

Burada düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Merz’e ‘başbakanlığa atama’ belgesini verdi. Steinmeier, Merz’i tebrik ederek başarılar diledi.