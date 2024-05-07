Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı azaldı

Almanya’dan Türkiye’ye ihracat martta yüzde 26,4 azalarak 2 milyar 288 milyon avroya, ithalat da yüzde 15,1 düşerek 1 milyar 923 milyon avroya indi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bloomberg HT’nin haberine göre Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye ve Almanya arasındaki ihracat ve ithalat martta bir önceki aya göre azaldı.

Almanya’nın toplam ihracatı, beklentilerin üzerinde yüzde 0,9 artarak 134,1 milyar avroya çıktı. Ülkenin verdiği dış ticaret fazlası da 22,3 milyar avro oldu.

İhracattaki artışın öncelikle ABD ve Çin’de işlerin iyi gitmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Almanya’nın en önemli ticaret ortağı Çin’e ihracatı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 artarak 8,3 milyar avroya yükseldi. Çin’den ithalatsa yüzde 14,3 yükselişle 13,7 milyar avroya ulaştı.

Aynı dönemde ABD’ye ihracat yüzde 3,6 artarak 14,3 milyar avroya ve ithalat da yüzde 2,7 yükselerek 7,6 milyar euroya çıktı.