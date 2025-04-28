Almanya'nın müstakbel başbakanına göre NATO'nun varlığını sürdürmesi kesin değil

Almanya’da 6 Mayıs’ta başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Friedrich Merz, NATO’nun gelecek yıllarda varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğini kimsenin bilemeyeceğini söyledi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Başbakan adayı Friedrich Merz

Merz, Berlin’deki parti kurultayında son 75 yılda karşılaştıkları en büyük zorluğun kendilerini savunabilmek olduğunu söyledi.

Almanya’nın NATO’ya üyeliğinin 70’inci yılını kutladığına dikkat çeken Merz, şöyle konuştu:

“Bu sadece askeri bir ittifak değil. Atlantik ötesinde siyasi bir ittifak. Ancak hiçbirimiz bu ittifakın, bugün yetmişinci yılını kutladığı şekliyle, önümüzdeki on yıllar boyunca varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğini bilmiyoruz.”

Merz ayrıca önceliklerin doğru belirlenmesinin Alman siyaseti için büyük önem taşıdığını belirterek dış güvenliğin özgürlükten çevre politikasına kadar her şey için temel ön koşul olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de konuşan müstakbel başbakan Ukrayna’ya yardım ederek aynı zamanda kendi özgürlüklerini ve Avrupa değerlerini de savunmuş olduklarını vurguladı.