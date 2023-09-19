Almanya’dan Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna’ya 400 milyon avroluk yeni bir askeri yardım paketi sağlayacağını bildirdi.

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Pistorius, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yardım paketinin acil ihtiyaç duyulan mühimmat, zırhlı araçlar ve mayın temizleme sistemlerini içereceğini belirterek “Ayrıca kış için özel askeri kıyafetler, elektrik ve ısı jeneratörleri de göndereceğiz. Paket toplamda 400 milyon avro değerinde olacak” dedi.

Son dönemde Ukrayna’ya verdiği askeri desteği önemli ölçüde arttıran Almanya, ABD’den sonra Ukrayna’ya en çok destek sağlayan ikinci ülke konumunda.

Almanya daha önce de aralarında tanklar, piyade savaş araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, keşif uçakları ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu milyarlarca dolar değerinde silah ve teçhizat teslim etmişti.