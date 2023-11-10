Almanya’da iki kişiden biri ‘Erdoğan gelmesin’ diyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Berlin’e ziyareti öncesi yapılan bir ankete göre, ülkede neredeyse her iki kişiden birisi Erdoğan’ın ziyaretinin iptalini istiyor.

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Erdoğan’ın Hamas’ı ‘mücahitler grubu’ olarak nitelendirmesi gelecek hafta için planlanan Almanya ziyaretini tartışılır kıldı.

DW Türkçe’nin haberine göre Erdoğan’ın ziyareti öncesi kamuoyu araştırma şirketi YouGov bir anket çalışması yaptı. Ankete katılanların yüzde 45’i Erdoğan’ın Hamas konusundaki tutumu nedeniyle Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan daveti geri çekmesini istiyor.

Ankete katılanların yüzde 32’si Erdoğan’ın ziyaretini gerekli buluyor. Katılımcıların yüzde 25’iyse herhangi bir görüş bildirmedi.

ABD, AB ve birçok başka ülke Hamas’ı ‘terör örgütü’ olarak kabul ediyor. Erdoğan’sa partisinin 25 Ekim’deki meclis grubu toplantısında “Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur” demişti. İsrail konuşmanın ardından Türkiye’deki tüm diplomatlarını geri çekme kararı almıştı.