Almanya’da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı yasalaştı

Almanya’da göçmenlerin uzun yıllardır beklediği çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı Federal Meclis’te onaylandı.
Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetince hazırlanan ‘Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu’ başlıklı tasarı için 382 kabul oyu kullanıldı.
AA’nın aktardığına göre tasarı için 234 “Hayır” oyu verilirken 23 milletvekiliyse çekimser kaldı. Yasanın nisan gibi yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Yeşiller Partili Milletvekili Canan Bayram aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) göçmenleri sınır dışı etme planları yaptığı dönemde bu tasarıyı onaylamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Özgür ve eşit şekilde bir arada duran ve nereden gelirseniz gelin ait olabileceğiniz bir toplumu savunuyoruz” dedi.
İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kabul edilen yeni reformla göçmenlere “Siz Almanya’ya aitsiniz” mesajının verildiğini vurguladı.
Sıkı kurallar esniyor
Yasayla beraber gelen değişikliklerden öne çıkanlar şöyle:
- Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi, sekiz yıldan beş yıla indirildi.
- Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre üç yıla düşürüldü.
- Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan ‘opsiyon modeli’ tamamen kaldırılmış oldu.
- Almanya’da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az beş yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.
- Alman vatandaşlığına geçiş için ayrıca kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor.
- Misafir işçi jenerasyonu yani 1960’larda Almanya’ya gelen Türk işçiler ile son iki yılda 20 ay tam gün çalışan yabancılar ve tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri bundan muaf tutulacak.
- Misafir işçi jenerasyonu için Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.