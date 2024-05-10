Almanya’da çalışanlar 1,3 milyar saat fazla mesai yaptı; yarısı ödenmedi

Almanya’da çalışanlar, 2023’te toplam 1,3 milyar saat fazla mesai yaptı. Şirketler ödenmeyen mesai ücretlerinden 32 milyar avro (1 trilyon 111 milyar 680 milyon lira) kar etti.

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DW Türkçe‘nin Rhenische Post’a dayandırdığı haberine göre Almanya’da çalışanlar 2023’te ortalama 31,6 saat fazla mesai yaptı, bu mesailerinin 13,2 saatine ücret ödenirken 18,4 saatine ücret verilmedi.

Sol Parti ödenmeyen 775 milyon saat fazla mesaiden şirketlerin 32 milyar avro kâr ettiğini açıkladı. Parti ülkede yapılan fazla mesaiden 835 bin tam zamanlı iş yaratılabileceğini söyledi.

Sol Parti Milletvekili Susanne Ferschl, “İşverenler parası ödenmeyen fazla mesailerle ücret maliyetinde milyarlarca avro tasarruf sağlarken, çalışanlar uzayan çalışma saatleri ve sürekli gelen esneklik talepleri altında eziliyor”dedi.

Hükümetin çalışanların yaptığı fazla mesaiyi güvence altına alan bir yasa hazırlamamasını eleştiren Ferschl, ücretsiz fazla mesai nedeniyle devletin yüksek miktarda vergi kaybettiğini de söyledi.