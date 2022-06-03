Almanya’da asgari ücretle 742 litre benzin alırken, Türkiye’de bu 160’a düşüyor

Almanya’da hükümetin akaryakıttan alınan vergiyi düşürmesiyle benzinin litre fiyatı 1,75 avroya kadar gerileyerek, neredeyse Türkiye ile eşitlendi.

Türkiye’de 95 oktan benzinin litre fiyatı son zamlarla birlikte 26-27 lira aralığında bir seviyeye yükseldi. Aynı cins yakıtın Almanya’da 2 avroyu aşan fiyatı, 1 Haziran’da yürürlüğe giren vergi indirimiyle birlikte 1,75 avroya, yaklaşık 29,8 TL seviyesine düşürüldü.

Dünya’dan Hilal Sarı’nın haberine göre son fiyat gelişmeleriyle birlikte Türkiye’de asgari ücretli 4 bin 253 lira 160 litre benzin alabilirken, Almanya’da 1300 avro seviyesindeki asgari ücretli, bir maaşıyla 742 litre benzin alabiliyor.

Almanların ‘aylık akbili’ 158 TL, İstanbullu en az 602 TL ödüyor

Federal Almanya hükümeti, vatandaşını Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları altında ezdirmemek ve bütçelerini rahatlatmak için yürürlüğe koyduğu bir başka önlemle de toplu taşıma ücretlerini sembolik seviyeye çekti. Bu çerçevede Almanya’da aylık 9 avro eyalet sınırlaması olmaksızın ülke içindeki tüm toplu taşıma araçlarından yararlanılabilecek. Uygulama şimdilik üç ay süreli.

İstanbul’daysa tam abonman akbil fiyatı son zamlarla 602 TL oldu.