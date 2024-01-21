Almanya’da 100 binler faşizme karşı sokakta

Almanya’da birçok kentte aşırı sağa karşı protestolar yapıldı. Başbakan Olaf Scholz gösterilere video mesajla destek verdi.

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Araştırmacı gazetecilik kuruluşu Correctiv, aşırı sağcıların gizli toplantısını ifşa etmişti. Haberde 25 Kasım’da Potsdam’daki bir villada, AfD ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partilerinden isimlerin de katıldığı bir özel toplantı düzenlendiği belirtilmişti. Bu toplantıda vatandaşlığa geçmiş Alman vatandaşları da dahil olmak üzere göçmenlerin sınır dışı edilmesini örtbas etmek için sıklıkla kullanılan bir terim olan ‘tersine göç’ konuşuldu. Toplantıya Avusturya’daki aşırı sağcı Kimlikçi Hareket’in eski sözcüsü Martin Sellner’in de katılmıştı.

Scholz’un da aralarında bulunduğu önde gelen siyasetçiler, bu toplantıya sert bir tepki göstererek ‘demokrasimize ve dolayısıyla hepimize yönelik bir saldırı‘ anlamına geldiğini söylemişti.

DW‘nin haberine göre aşırı sağcı Almanya içi Alternatif (AfD) partisini protesto etmek üzere cumartesi günü Almanya genelinde yaklaşık 300 bin kişi bir araya geldi.

Hamburg, Frankfurt, Hannover, Kassel, Dortmund, Wuppertal, Karlsruhe, Nürnberg, Erfurt ve Almanya’nın diğer şehir ve kasabalarında düzenlenen protesto gösterilerinde binlerce kişi dondurucu havaya rağmen demokrasi yürüyüşü yaptı. Protestolarda taşınan pankartlarda “Faşizm bir alternatif değildir” ifadesi yer aldı.

Başbakandan video mesaj

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan protestolara katılan Scholz, bu hafta protestolara destek için video mesaj yayınladı. “Aşırı sağcılar demokrasimize saldırıyor” sözlerini yineleyen Scholz “Göç geçmişi olan 20 milyondan fazla dostumuz, meslektaşımız ve komşumuz için, demokratik Almanya’mız için hepimiz net bir tavır almaya çağrılıyoruz” dedi.