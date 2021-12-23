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Yaramazlara biraz batar!

Almanya, uyuşturucu operasyonunda el koyduğu 100 milyon avroluk kriptoyu nakite çevirdi

Almanya, bu yılın başlarında uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen 100 milyon avro değerindeki kripto parayı bir banka aracılığıyla nakit paraya çevirdi.

Frankfurt Savcılığı’nın yazılı açıklamasına göre, söz konusu kripto paralar, bir bankayla yapılan işbirliğiyle satıldı ve Hessen bölgesel yönetiminin hesaplarına aktarıldı. Bankayla birlikte çalışan savcılık, ‘kripto varlıkları normal piyasaya geri kazandırmanın yasal olarak güvenli bir yolunu’ bulduklarını ifade etti.


Euronews’in haberine göre savcı Jana Ringwald, operasyonda Bitcoin ile birlikte dokuz farklı kripto paranın satışının gerçekleştirildiğini söyledi. Kripto paralar, uyuşturucu ticaretine karışan üç kişinin hedef alındığı geniş çaplı bir operasyonda ele geçirilmişti.

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