Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almanya, Ukrayna’ya 4 bin İHA gönderecek

Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 4 bin yapay zeka kontrollü İnsansız Hava Aracı (İHA) gönderileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalie Jenning, Alman hükümetinin Ukrayna’ya 4 bin silahlı İHA teslim etmeye hazırlandığını söyledi. Jenning, askeri güvenliği gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı vermedi.


Bild gazetesindeki habere göre Alman yapay zeka şirketi ‘Helsing’in, Ukrayna Savunma Bakanlığı’yla 4 bin İHA için sözleşme imzalandığı ve ilk teslimatın aralıkta yapılacağı belirtildi.

İHA’ların GPS karıştırma özelliğine sahip olduğu, yerini saptayabildiği ve böylece kötü hava koşullarında ya da bombalanmış bölgelerde bile rotasından sapmadığı kaydedildi.

ABD’den Ukrayna’ya silah izni

Dün (17 Kasım) Amerikan Washington Post‘un (WP) haberinde Joe Biden yönetiminin de Ukrayna konusunda yeni adım attığı yazılmıştı.

Buna göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ukrayna’ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rus topraklarında kullanmaya izin verdi.

WP’ye konuşan yetkililer, politika değişikliğinde yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna’ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

Ukrayna’ya ABD izni çıktı: Amerikan silahları Rus topraklarında kullanılabilecek

Pentagon’a göre Kuzey Kore, Rusya’ya 10 bin asker gönderdi

Kuzey Kore: Rusya’ya asker gönderdiysek uluslararası hukuka uygun

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Ukrayna ve Güney Kore’ye: Deliler, kötü köpekler

Ukrayna: Rusya’da eğitilen ilk Kuzey Kore birlikleri savaşa dahil oldu

Kuzey Kore ve Rusya’nın askeri işbirliği, Güney Kore’yi harekete geçirdi

Kremlin sözcüsünden Kuzey Kore açıklaması: İşbirliğimiz üçüncü ülkelere karşı değil

Güney Kore: Kuzey Kore, Ukrayna sınırına 10 bin asker gönderecek

Zelenski: Kuzey Kore, Rusya’nın yanında savaşa katıldı



SON HABERLER