Almanya, Ukrayna’ya 4 bin İHA gönderecek

Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 4 bin yapay zeka kontrollü İnsansız Hava Aracı (İHA) gönderileceğini duyurdu.

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Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalie Jenning, Alman hükümetinin Ukrayna’ya 4 bin silahlı İHA teslim etmeye hazırlandığını söyledi. Jenning, askeri güvenliği gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı vermedi.

Bild gazetesindeki habere göre Alman yapay zeka şirketi ‘Helsing’in, Ukrayna Savunma Bakanlığı’yla 4 bin İHA için sözleşme imzalandığı ve ilk teslimatın aralıkta yapılacağı belirtildi.

İHA’ların GPS karıştırma özelliğine sahip olduğu, yerini saptayabildiği ve böylece kötü hava koşullarında ya da bombalanmış bölgelerde bile rotasından sapmadığı kaydedildi.

ABD’den Ukrayna’ya silah izni

Dün (17 Kasım) Amerikan Washington Post‘un (WP) haberinde Joe Biden yönetiminin de Ukrayna konusunda yeni adım attığı yazılmıştı.

Buna göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ukrayna’ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rus topraklarında kullanmaya izin verdi.

WP’ye konuşan yetkililer, politika değişikliğinde yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna’ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.