Almanya sonbaharda Covid-19 önlemlerini artırmayı planlıyor

Almanya’da Covid-19 vakalarında yeniden artış gözlenirken yetkililer de sonbaharda yeni virüs dalgasına karşı alınacak önlemleri görüşmeye başladı.

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DW Türkçe’nin haberine göre Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, federal ve eyalet sağlık bakanlarının katıldığı iki günlük bir konferansın ardından yaptığı açıklamada, sonbahar ve kış aylarında şiddetli bir Covid-19 dalgasının beklenmesi gerektiğini söyledi. Alman yetkililer, sonbahar için somut koruyucu önlemleri görüşmek üzere temmuzda yeniden bir araya gelmeyi planlıyor.

Almanya’da yapılan kamuoyu araştırmaları da önlemlerin artırılmasına çoğunluğun destek verdiğini gösteriyor. ARD-Deutschlandtrend anketine göre 65 yaş üstü kesimin yüzde 77’si, 18-34 yaş arası kesimin ise yüzde 48’i bu maske zorunluluğunun kapsamının genişletilmesini olumlu buluyor.

Ülkede maske şu anda sadece toplu taşıma araçlarında zorunlu.

Ücretsiz Covid-19 testleri kaldırılıyor

Almanya’nın Covid-19’la mücadele politikasının önemli bir kısmını da bu ayın sonunda kaldırılacak olan ücretsiz testler oluşturuyor. Halihazırda, test merkezlerinde eğitimli personel tarafından herhangi bir sebep ya da belirti olmaksızın haftada en az bir hızlı test yaptırma hakkı bulunuyor. Bunun temmuzdan itibaren nasıl devam edeceği ise henüz belli değil.

Vaka artışlarının beklendiği sonbaharda Almanya’da yeni bir aşılama kampanyasının da başlatılması bekleniyor. Mevcut araştırmalarda 60 yaş ve üzeri kişiler için dördüncü aşılamanın yüksek fayda sağladığına dair kanıtların arttığını söyleyen Sağlık Bakanı Lauterbach, aşı olmak isteyen herkese bu imkanın sağlanması gerektiğini kaydetti.