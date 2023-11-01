Almanya sığınmacıların çalışmasını kolaylaştırıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın sığınmacıların ülkede çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda kabul edildi.

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AA’nın haberine göre Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Bakanlar Kurulu’nda önemli bir yasa tasarısının kabul edildiğini belirtti. Yasa tasarısı, Federal Meclis’e (Bundestag) gönderilecek.

Faeser, düzenlemeyle iltica talebinde bulunanların ve müsamaha belgesiyle (Duldung) ülkede yaşayanların iş piyasasına daha erken ve kolay erişmelerini sağlamak istediklerini ifade etti.

Bakan Faeser, “Biz, Almanya’da yaşayanların potansiyellerini ve niteliklerini en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bunun için bu insanların mümkün olduğunca hızlı bir şekildeki çalışmalarını sağlamalıyız” dedi.

Kimler yararlanacak?

Tasarıya göre, ilk kabul merkezlerinde bulunan sığınmacılara en geç altı ay sonra, müsamaha belgesiyle (Duldung) ülkede bulunanlaraysa genel olarak çalışma izni verilecek. Kısa süre içinde sınır dışı edilecek kişiler bu düzenlemenin dışında tutulacak.

Mümkün olduğunca çok sayıda kişinin çalışmasını sağlamak için asgari haftalık çalışma süresi 36 saatten 20 saate düşürülecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin Almanca konuşması, ‘aşırı örgütlerle’ bağlantılarının bulunmaması ve suç işlememiş olması gerekiyor.