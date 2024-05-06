Almanya, Goebbels’in evini hediye edecek

Nazi dönemi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’e ait mülkü satamayan Alman hükümeti evi isteyene hediye edecek.

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Hükümet, 17 hektarlık bir arazide bulunan evin bakım ve onarım masraflarını artık karşılayamayacağını ve satmak istediğini duyurmuştu. Berlin’in kuzeyinde bulunan ve kullanılmayan binanın yıkılması hakkında ülkede tartışmalar devam ediyor.

Guardian‘ın Alman Basın Ajansı’ndan aktardığına göre Maliye Bakanı Stefan Evers evi devralmak isteyenlere hediye edeceklerini söyledi.

Evi almak isteyen kimse olmazsa yıkım süreci başlatılacak.

Goebbels, 1939’da Berlin’in yaklaşık 40 km kuzeyinde yaptırdığı evde eşi ve altı çocuğuyla birlikte yaşamış, burada Nazi liderleri, sanatçı ve aktörleri ağırlamıştı. Ev savaştan kısa süre sonra hastane olarak kullanılmış daha sonra Doğu Alman Komünist Partisi’nin gençlik kolları tarafından bir eğitim merkezine dönüştürülmüştü.



