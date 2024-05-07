Almanya CHP’li belediyelere mali destek verebilir

Almanya’nın düşünce kuruluşlarından Bilim ve Politika Vakfı (SWP), 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türkiye’de değişen siyasi dengeler hakkında bir rapor yayınladı. Raporda Almanya ve Türkiye ilişkilerinin CHP’li belediyeler aracılığıyla gelişebileceği belirtildi.

Fotoğraf: İBB

DW Türkçe‘ye göre raporda CHP’nin birinci parti çıkmasının iyi bir başlangıç olduğu, CHP’li belediyelerin nüfusun yüzde 62’sine ev sahipliği yaptığı ve bu bölgelerde gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 73,4’ünün üretildiği söylendi.

Muhalefetin kazandığı belediyelere hükümetin destek sağlamayacağı hatırlatılan raporda, Almanya’nın CHP’li belediyelere altyapı ve iklim projeleri için mali destek verebileceği belirtildi.

Raporda öne çıkan bazı saptamalar şöyle: