Almanya CHP’li belediyelere mali destek verebilir

Almanya’nın düşünce kuruluşlarından Bilim ve Politika Vakfı (SWP), 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türkiye’de değişen siyasi dengeler hakkında bir rapor yayınladı. Raporda Almanya ve Türkiye ilişkilerinin CHP’li belediyeler aracılığıyla gelişebileceği belirtildi.
DW Türkçe‘ye göre raporda CHP’nin birinci parti çıkmasının iyi bir başlangıç olduğu, CHP’li belediyelerin nüfusun yüzde 62’sine ev sahipliği yaptığı ve bu bölgelerde gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 73,4’ünün üretildiği söylendi.
Muhalefetin kazandığı belediyelere hükümetin destek sağlamayacağı hatırlatılan raporda, Almanya’nın CHP’li belediyelere altyapı ve iklim projeleri için mali destek verebileceği belirtildi.
Raporda öne çıkan bazı saptamalar şöyle:
- İstanbul Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘en güçlü rakibi’ ve ‘umut vaadeden’ aday olarak görülüyor.
- ‘Demokratik dönüşüm’, ‘yolsuzlukla mücadele’ ve ‘kamu ihalelerinde şeffaflık’ vaatleri nedeniyle Türk iş ve finans dünyası CHP’ye yönelmeye başladı.
- Erdoğan’ın karizması zedelendi ama cumhurbaşkanı hâlâ partisinden daha fazla popüler.
- Erdoğan’ın popülaritesi gelecek dört yıl içinde daha da azalacak.
- Yerel ve genel seçim dinamikleri aynı değil, seçmen davranışı her iki seçimde de farklı gelişiyor.
- Alevi-Sünni, Kürt-Türk gibi etnik kimlikler üzerinden yapılan siyaset etkisini kaybetti.
- Erdoğan’ın oylarını artırmasının önündeki engeller arasında müttefiklerinin oy kaybı ve yeni rakibi Yeniden Refah Partisi var.