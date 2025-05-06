Almanya başbakanını seçemedi

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentodaki ilk tur oylamada başbakan seçilemedi.

CDU lideri Friedrich Merz. Fotoğraf: AA

Almanya’da 23 Şubat’ta erken genel seçim yapılmıştı. Hükümeti kurmak için anlaşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) mecliste toplam 628 sandalyesi var.

Gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310’unun oyunu aldı.

Merz’in başbakan olabilmek için ilk turda 316 oy alması gerekiyordu.

Oylamada 307 ‘Hayır’ oyu kullanılırken üç milletvekili çekimser kaldı, bir oy geçersiz sayıldı.

Merz’in ilk turda seçilememesinin ardından Almanya Federal Meclisi Başkanı Julia Klöckner oturuma ara verdi.​​​​​​​