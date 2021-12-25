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Yaramazlara biraz batar!

Almanya, 2021’de silah ihracatında rekor kırdı

Almanya’nın silah ve askeri malzeme ihracatı, bu yıl yaklaşık 9,04 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

Böylece Almanya’nın 2021’de silah ve askeri malzeme satışı rekor tazeledi. Berlin’in silah ve askeri malzeme satışında bundan önceki yıllık rekor 2019’da 8,02 milyar avro olmuştu.


Sol Partinin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, en fazla silah ve askeri teçhizat satılan ülkenin Mısır olduğunu kaydetti.

Berlin, Mısır’a 4,34 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Angela Merkel yönetimindeki eski Alman federal hükümeti, hükümet değişikliğinden kısa bir süre önce Mısır’a iki hassas silah ihracatını onaylamıştı.

Merkel başkanlığında toplanan Federal Güvenlik Konseyi, Mısır’a Thyssenkrupp Marine Systems’in üç ‘MEKO A-200 EN’ sınıfı fırkateyni ve Diehl Defence’in ‘IRIS-T SLS / SLX tipi’ 16 hava savunma sisteminin satılmasına onay vermişti.

Alman hükümeti, ThyssenKrupp Marine Systems’in Singapur’a ‘218 SG’ sınıfı denizaltı ihraç etmesini de onaylamıştı.

Mısır, 2020’de 763,8 milyon avro ile Macaristan’dan sonra Almanya’nın silah satışında ikinci sırada yer almıştı.

Mısır’ın Yemen’de sivillerin öldürüldüğü saldırılar düzenlediği iddia edilen Suudi Arabistan’a destek vermesinden dolayı silahların bu ülkeye satılması, Almanya’da tartışmalara neden oluyor.

Almanya’nın silah ve askeri malzeme satışı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 27,4 gerileyerek 5 milyar 820 milyon avro olmuştu.

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