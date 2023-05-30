Alman siyasetçi: Türk hükümeti Avrupa’dan ışık yılı uzakta

Almanya’da hükümet ortağı Hür Demokrat Parti’nin (FDP) genel sekreteri Bijan Drij-Sarai, Türkiye’deki hükümetin Avrupa’dan ışık yılı kadar uzakta olduğunu söyledi.

Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan kazandı. Meclis’te de cumhur ittifakı çoğunluğu sağladı.

Seçim sonuçlarına ilişkin dünyadan yorumlar gelmeye devam ediyor.

DW Türkçe’nin Alman basınından aktardığına göre, FDP genel sekreteri Bijan Drij-Sarai, Türkiye’de hükümetin Avrupa’dan ‘ışık yılı’ kadar uzakta olduğunu dile getirdi.

Drij-Sarai, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini savunurken Almanya’da yaşayan Türklerin seçim alışkanlıklarının da hayal kırıklığı yarattığını ve bunun entegrasyon politikalarıyla ilgili ‘çok sayıda soru işareti’ oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’nin uzun süredir otoriter bir çizgide ilerlediğini dile getiren Drij-Sarai, “İnsan hakları sistematik bir şekilde kısıtlanıyor. Ekonomi felaket” dedi.