Alman iç istihbarat kurumu: AfD anayasal düzene karşı bir oluşum

Almanya’nın iç istihbarat kurumu BfV, AfD’yi anayasal düzene karşı faaliyet yürüten ‘kesin aşırı sağcı’ bir oluşum olarak tanımladı.

AfD’nin eş genel başkanı Alice Weidel. Fotoğraf: AA

AfD 23 Şubat’ta Almanya’daki erken genel seçimlerde oyların yüzde 20,6’sını alarak mecliste en güçlü ikinci parti oldu.

DW Türkçe‘nin aktardığına göre Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Almanya için Alternatif Partisi’ni 2 Mayıs itibarıyla ‘kesin olarak aşırı sağcı bir oluşum’ olarak sınıflandırdı. BfV, ‘partinin insan onurunu hiçe sayan, anayasayla bağdaşmayan politik duruşu’nu karara gerekçe gösterdi.

Karar, üç yıllık izleme ve 1100 sayfalık rapora dayanıyor.

BfV, partinin savunduğu ‘etnik köken temelli halk anlayışının’ anayasal düzene aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada, AfD’nin Müslüman göçmenleri ‘Alman halkı” tanımına dahil etmediği ve bu anlayışın “eşit yurttaşlığı reddeden, dışlayıcı bir ideolojiye’ dayandığı söylendi.

Partinin ideolojik yaklaşımının, sığınmacılar, Müslümanlar ve diğer azınlık gruplara karşı sistematik nefret söylemini meşrulaştırdığını belirten BfV, partili yetkililerin sıkça kullandığı ‘bıçaklı göçmenler’ gibi sözlerin belirli grupları şiddetle özdeşleştirdiğine dikkat çekti.