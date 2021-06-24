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Yaramazlara biraz batar!

Alışverişe aşı molası!

Nevşehir’deki Nissara AVM’de stant kurularak Covid-19 aşısı yapıldı.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne kadar 45 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.


AA’nın haberine göre İl Sağlık Müdürlüğü’nün mobil ekipleri, AVM’de aşı birimi kurarak çalışanları ve alışverişe gidenleri bilgilendirdi.

Aşı talep formunu dolduranlara hemşireler tarafından BioNTech aşısı yapıldı.

AVM’nin genel müdürü Göktürk Ozhan, aşı uygulama biriminde akşam saatlerine kadar hizmet sunulacağını belirterek, şunları söyledi: “İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütmüş olduğumuz çalışma kapsamında bugün başta AVM çalışanları olmak üzere vatandaşlarımıza aşı yapılıyor. Çalışanlarımızın ve vatandaşların hastaneye gitmeden burada aşılanmalarını sağlıyoruz.”

Vurulan aşı sayısı 45 milyon dozu geçti

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