Alican Özcan: İsmail Kartal’a kötü bir haberim var

İsmail Kartal haftalardır ‘En az hata yapan takım şampiyon olacak’ yorumu yapıyor. Reçeteyi yazıyor ama tedavide sıkıntı yaşıyor. Okan Buruk’un ekmeğini taştan çıkardığı yerde, İsmail Kartal’ın en ufak krizlere bile çözüm üretememesi, sezon başından beri hakkıyla liderliğin sahibi olan takımını yine aynı haklılık derecesinde ikinciliğe düşürdü. Fenerbahçe’nin son 1 aydır gerileyen bir form grafiği var. Her ne kadar maçlar kazanılsa da, ya Cengiz Ünder’in şapkadan tavşan çıkarmasıyla ya da son dakikalarda atılan bir golle bu gerçek görmezden geliniyordu. Çünkü takımın mücadelesi ve isteği, bu problemin üstünü kapatıyordu.

Şampiyonluk yolu, tam da bu şikayetlenilen konuların üstesinden gelebilmekten geçer. En azından Fenerbahçe için, tarih boyunca başka bir anlam taşımadığını herkes bilir. En iyi de, yıllarca bu formayı giymiş, üçüncü kez teknik direktörü olmuş, otobüsü kurşunlanmış İsmail Kartal bilir. Anadolu takımlarının ligin ikinci yarısında daha katı futbol oynadığı sır değil. Ve İsmail Kartal’a kötü bir haberim var; Hocam son haftalara yaklaştıkça daha da fazla yerde yatacaklar. Çünkü çözüm üretemiyorsun ve bunun takımda yarattığı panik havasına, rakipler bayılıyor.

Alican Özcan’ın yazısı