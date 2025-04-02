Ali Ufuk Arikan: Örgütlü öfkemiz her şeyi değiştirir

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İnsanlık tarihinde büyük mücadeleler sonucunda kazanılan seçme ve seçilme hakkının açıkça tanınmadığı, siyaset alanın giderek iktidar ve düzen lehine daraltıldığı bir tabloda dahi, sadece ‘seçim sandığı’ çözüm diye sunuluyor öfkeli milyonlara. Bir kez daha halkın öfkesi sandığa sıkıştırılacak, kendi parti içi koltuk rekabetlerine, hizip çatışmalarına feda edilecek. Ve iktidara yine büyük nefes alanları sunulacak, bu düzen böylece sürüp gitsin diye…

Oysa biz öfkeliyiz. Bu öfkenin, halkın taşıdığı büyük öfkenin sadece bir belediye başkanıyla ilgisi olmadığını bilecek kadar öfkeliyiz. Şimdi bu öfkenin umuda, örgütlülüğe taşınması gerekiyor, başka hiçbir çıkar yolumuz yok. Ülkemizi ve geleceğimizi bu düzenden kurtarmak zorundayız.

Bunun için sokağa taşan öfkemizi düzene kaptırmamak, onu örgütlü bir umuda taşımak zorundayız. Bu düzenin temsilcilerinin gerçekten korktukları şey tam da bu! Bir kez daha öfkemizi birilerinin koltuk ve sandık hesaplarına teslim etmeyeceksek, öfkemizi çaldırmayacak, onu örgütlü kılacağız. İnsanlık tarihinden biliyoruz, memleketimizin, o çok sevdiğimiz ülkemizin tarihinden biliyoruz. Örgütlü öfkemiz her şeyi değiştirir. Görevimiz ve aynı zamanda çağrımız budur. Bu öfke örgütlenmeli!

Ali Ufuk Arikan’ın yazısı