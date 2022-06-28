Ali Sirmen: Sorunlarımızın en büyüğü AKP’nin arkaik kafa yapısı

Zaten, cezaların ağırlığıyla caydırıcılık arasında bire bir bağlantı yoktur. Caydırıcılığı sağlayan suç sayılan fiilin yakalanma oranının yüksekliğidir. Ünlü İngiliz yazar Arthur Koestler, “İdam” adlı yapıtında, yankesiciliğin cezasının idam olduğu ortaçağ İngilteresi’nde yankesicilik suçunun en fazla işlendiği yerlerin bu suçluların idam cezalarının infaz edildiği meydanlar olduğunu belirtmekteydi.

Bu olguya karşın, yasakçı dayatmacı kafa her sorunu üç beş kişiyi sallandırarak çözmeyi önererek gülünç duruma düşer.

İçişleri Bakanı Soylu’nun orman yangınlarına karşı “Sallandıracaksın üç beş kişiyi” önerisine tektir ne de ilk.

Dediğim gibi, sorunlarımızın en büyüğü ise AKP’nin bu arkaik kafa yapısıdır.

Ali Sirmen’in yazısı