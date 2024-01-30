Ali Sirmen: Netanyahu’nun acelesi yok

Gazze’de herkesin acelesi var. Bombardıman sürdükçe siviller can veriyor. Sivil ölümleri dursun diye acele ateşkese ihtiyaç var.

Netanyahu’nun acelesi yok.

Gazze’de hastanelerden ölüm tuzakları kuruluyor. Hastalar ve yaralılar İsrail bombalarıyla can vermesinler diye acil ateşkes lazım.

Netanyahu çağrılara kulak asmıyor. Onun ateşkese ihtiyacı yok.

Gazze’de kadınlara, çocuklara gökten ölüm yağıyor. İsrail saldırılarının hedefi kadınlar ve çocuklar. Daha fazla çocuk ölmesin, daha fazla kadın can vermesin. Çağrıda bulunuyorlar: Acele ateşkese ihtiyaç var.

Netanyahu kulak asmıyor. Onun ateşkese ihtiyacı yok.

Gazze’de okullar ölüm saçıyor, çocuklar ölüyor. Çocuklar ölmesin diye acele ateşkese ihtiyaç var. Netanyahu kulak asmıyor. Onun ateşkese değil zamana ihtiyacı var. Onun daha fazla kadın, çocuk, yaralı, hasta öldürebilmek için zamana ihtiyacı var. “Pişkin pişkin” sırıtıyor:

Ne aceleniz var canım? Gazze’de mazlumların acele ateşkese; zalimlerin, daha fazla sivil, yaşlı, hasta ve çocuk öldürmek için zamana ihtiyaçları var.

Ali Sirmen’in yazısı