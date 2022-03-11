Ali Sirmen: Mahcup laikler işbaşına

Bir anlamda, din sömürüsünü kendisinin ve iç ve dış işbirlikçilerinin çıkarlarını koruma konusundaki ısrarcı tutumuyla laikliğin öneminin daha kolay anlaşılır ve anlatılır hale gelmesine yol açmış, laikliğin ne olduğunun anlatılmasına elverişli bir ortam yaratmıştır.

AKP’nin, hiç istemeden laikliğin güvencesi haline gelmekte olduğunu söyleyenlerin altını çizdikleri gerçek işte buydu.

Artık mahcup laikler ile onların etkisinde kalanların da bu gerçeğin, yani mahcup laiklik döneminin geçtiğinin farkına varmaları zamanı gelmiştir.

AKP, 20 yıllık iktidarındaki tutumuyla toplumun, laikliğin herkese lazım olduğu, din karşıtlığıyla ilgisi olmadığı gerçeğini kavramaya hazır hale gelmesini sağlamıştır.

Haydi mahcup laikler işbaşına!

Ali Sirmen’in yazısı