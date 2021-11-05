Ali Sirmen: Kavala’nın uğradığı zulüm uluslararası her platformda AKP’nin karşısına çıkarılacaktır

Yine emin olabilirsiniz ki Osman Kavala’nın uğradığı zulüm uluslararası her platformda AKP’nin karşısına çıkarılacaktır. Nitekim Biden da Erdoğan ile son görüşmesinde Türkiye’nin demokrasi karnesini gündeme getirmiştir. ABD’de Kongre de konuyu sık sık gündeme getirecektir.

Osman Kavala’nın durumu AB ile ilişkilerde ise daha da önemli bir yer tutacaktır. Olayların bugüne kadarki seyrine bakıldığında, AKP iktidarının AİHM kararlarının uygulanmamasında direnmesi durumunda Ankara’nın kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nden ihracının kaçınılmaz olacağı görülmektedir.

Ali Sirmen’in yazısı