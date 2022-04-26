Ali Sirmen: İktidar bu tehdidi son günlere kadar görmezden geldi

Türkiye, an itibarıyla yeryüzünün en fazla sığınmacı alan ülkesi. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, şu anda Türkiye’de 3.5 milyon kayıtlı Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Hemen belirtmek gerekir ki gerçek sığınmacı sayısı bunun çok üstünde olup 8 milyonu bulmaktadır. Suriye’deki iç savaştan kaçanlarla birlikte, Afganlar da dahil olmak üzere, çeşitli ülke sığınmacılarından oluşan bu 8 milyon insan, ülkemiz açsından geleceğini kökten tehdit eden çok büyük sorunlar oluşturmaktadır. İktidar ise ensar gözlüğüyle baktığı bu tehdidi, son günlere kadar küçümsemekte, zaman zaman görmezden gelmekteydi.

Bu tutumun temelinde yatan nedenler arasında, bu devasa tehdidin manevi sorumluları içinde AKP iktidarının da yer almakta oluşu da var.

Gerçekten de AKP iktidarı Suriye’deki büyük yangının baş sorumluları arasındadır ve Suriye’ye bakışı değişmediği takdirde sorunun çözülmesinin önündeki en büyük engeldir.

Ali Sirmen’in yazısı