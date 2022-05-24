Ali Sirmen: Herkesin üzerinde birleştiği eksiklik

Bu konuda herkesin üzerinde birleştiği eksiklik, coşkuydu. Yerel seçimlerden bu yana gelişmeleri, sandığına sahip çıkmak için verilen özverili, cansiperane mücadeleyi izlemiş olanlar bu coşkunun ne kadar önemli olduğunu, gayet iyi bilmekteydiler.

Herkes gördü ki CHP’nin son yerel seçimlerin öncesini de içine alan ve genel başkan, örgüt ile bizzat belediye başkanlarının elbirliği sayesinde başarılı olan ve CHP’nin gücünü de aşan ölçüdeki demokratik zaferde bu coşkunun çok büyük katkısı olmuştur. Bu defa miting alanında her şey var, ama bu coşku yoktu.

Oysa bu defa da bütün denetimi yitirmiş olan AKP-MHP totaliter cephesine karşı bütün kozları eline geçirmiş olmasına karşın, demokrasi güçlerinin yine de aynı coşkuya ihtiyacı vardır. Çünkü söz konusu olan, nerelere kadar varacağı belli olmayan faşizme karşı verilecek mücadeledir.

Ali Sirmen’in yazısı