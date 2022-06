Ali Sirmen: Herkesin dikkatli olması gerek!

İstanbul Ataşehir’de meydana gelen bir olay, alarm zillerini bir defa daha çaldırdı.

Olay önceki gün cereyan ediyor. İstanbul Ataşehir’de bir genç, sığınmacı olduğu tahmin edilen kişilerle sokakta tartışıyor ve onlardan kaçmak isterken, araba altında kalarak can veriyor. Olayın duyulması üzerine bin kadar kişi toplanarak tekbir getirip, mahallede kâğıt toplayıcıların depo olarak kullandıkları binaya saldırıyor, herkesin sığınmacı olup olmadıklarını kontrol amacıyla kimlik göstermesini istiyorlar, bazılarını darp ediyorlar, depoyu yakıyorlar. Bir sığınmacı-halk çatışmasının eşiğinden dönülüyor. Kâğıt toplayıcılar son zamanlarda sürekli baskı altında olduklarını açıklıyorlar.

Türkiye’nin her köşesi, her bucağı, her kenti böylesine parlamaya hazır durumda. Küçücük bir kıvılcım bu olaylardaki gibi önlenemez gelişmelerin fitilini ateşleyebilir.

Çok tehlikeli bir gergin ortam içindeyiz. Herkesin dikkatli olması gerek!

