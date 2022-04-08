Ali Sirmen: CHP’de çok yoğun bir cumhurbaşkanlığı çekişmesi var

Son zamanlarda, parti içindeki düzenlemeleri dikkat çeken İYİ Parti dışında ana muhalefet partisi CHP dahil, hiçbir yerde umut veren hamleleye veya gelecek seçime yönelik çalışmaya tanık olmuyoruz. CHP’de şu anda alttan alta ama çok yoğun bir şekilde Cumhurbaşkanlığı çekişmesi var.

Olayı Özgür Özel şöyle özetliyor: CHP cumhurbaşkanı adayını seçecek o da Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak.

Bilindiği gibi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu makama talip, bu adaylığa hiçbir itirazı yok görünen, ama yine de el altından mücadeleyi yoğun biçimde sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir tek seçim şansının daha yüksek olması dışında bir eksiği de yok.

Bu yarışmanın vakti artık geldi. CHP bu sandık yarışını aşıp artık yoluna bakmalıdır. AKP’yi tarihe gömme işini tek başına AKP’ye bırakamaz.

Ali Sirmen’in yazısı