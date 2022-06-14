Ali Sirmen: Altılı masada Kemal Bey’in istemine karşı çıkacak gerekçe bulmak güçtür

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye’nin demokratikleşmesinde rol oynamaya talip olduğunu artık herkes biliyor.

CHP genel başkanının siyasi hayatındaki çizgisi ve yerel seçimler dönemindeki tutumu da dahil olmak üzere, son yıllardaki başarılı politikalarıyla bu isteme uygun bir profil oluşturduğunu yadsımak mümkün değildir. Millet İttifakı ortak aday çıkaracağına göre, adayın saptanacağı yer de altılı masa olacaktır. O altılı masada da Kemal Bey’in istemine karşı çıkacak gerekçe bulmak güçtür.

Kemal Bey’e karşı ileri sürülebilecek tek sav, bir başka adayın seçim şansının onunkinden daha yüksek olmasıdır. Adaylık CHP bünyesinde belirleniyor olsaydı, bu sava karşı koymak mümkün değildi.

Kılıçdaroğlu’nun kendisi de kamuoyu yoklamalarını titizlikle inceleyerek bu hususu göz önünde bulundurmayı zaten düşünüyordur.

Ali Sirmen’in yazısı