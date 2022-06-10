Ali Sirmen: AKP’de bu eğilimin yabana atılamaz bir ağırlığı olduğu yadsınamaz

Gözü kara AKP’nin içinde bu eğilimde olanların yabana atılamaz bir ağırlıkları olduğu yadsınamaz. “Sandıkla bırakmama” yanlılarının bir kısmı sonuna kadar gitmeyi kuran gözü karalar iken, bir kısmı da bu söylentinin kökleşmesiyle muhalefet saflarında belirecek umutsuzluğu kışkırtma peşinde. AKP’nin gemi azıya almış tavrına karşın iktidarı sandıkla bırakmama lobisinin başarı şansı olmadığı açıktır. İç ve dış konjonktür bu lobinin emellerini gerçekleştirmesine elverişli bir seyir izlemiyor.

Ali Sirmen’in yazısı