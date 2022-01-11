Ali Sirmen: AKP seçime, seçimin koşullarını ifsat ya da iptal ettirerek hazırlanmaya çalışıyor

İktidarın geçmişte uyguladığı, şu anda da uygulamakta olduğu oyunlara karşı uyanık olmak tehditler karşısında sinmeden demokratik haklarını (zaten o yöne yatkın olduğunu davranışlarıyla da ortaya koymaktadır halk) kullanmakta kararlı muhalefetin, aynı zamanda olayları çığırından çıkarmakta usta kışkırtıcıların oyunlarına karşı uyanık olmasında da yarar var.

AKP seçime, seçimin koşullarını ifsat ya da iptal ettirerek hazırlanmaya çalışıyor.

Ama bu seçim ile sonuçlarından kaçmanın artık olanağı kalmamıştır.

Ali Sirmen’in yazısı