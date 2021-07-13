Ali Sirmen: AKP, ‘istesem de gidemem ki’ batağında debeleniyor

AKP, 19 yıllık iktidarı süresince temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına alarak, basını susturarak, muhalefeti sindirerek, üniversiteyi ve gençleri söndürerek, aydın ve sanatçıları süründürerek, yargıyı kıpırdayamayacak şekilde dizginleyerek, tarımı-çiftçiyi gömerek, işçiyi ezerek, ülkenin bütün birikimlerini ve zenginliklerini talanlayarak kendisini gidememek çıkmazına sürüklemiştir.

O günlerde iktidar, kendi gitme yolunu tıkayarak, emsali görülmemiş bir talan ve yağma düzenini olşturarak rejimi ve ülkeyi de bir çıkmaza sürüklemiştir.

Bugün Türkiye bir iç çatışmanın eşiğindedir. Bunun engellenmesinin çaresi AKP’nin gitmesidir. Ne var ki AKP, toplumu da birlikte sürüklediği “istesem de gidemem ki!” batağında debelenmektedir.

Ali Sirmen’in yazısı