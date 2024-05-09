Ali Koç’a hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu PFDK kararlarını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a kulübün sosyal medya hesabından 3 Mayıs’ta paylaşılan açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildi.

Sarı lacivertli kulüp de bu açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası aldı.

Açıklamada, Fenerbahçe’ye Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı toplam 672 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.