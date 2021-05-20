Ali Koç, özeleştiri yapıp ilan etti: Yeniden başkanlığa adayım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ikinci dönem başkanlık için hazirandaki genel kurulda aday olacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe, 5-6 Haziran’da seçimli genel kurula gidecek. Eğer çoğunluk sağlanamazsa 12-13 Haziran’da genel kurul tekrarlanacak.

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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde basın toplantısı düzenleyen Koç, 2018’de başkan seçildiğini, üç senenin ‘çabucak geçtiğini’ ifade etti.

“Yapmak istediklerimizi başarabilmek için ‘İki dönem lazım’ demiştik. İlk dönemi iyi kullandığımızı söyleyemem” diyen Fenerbahçe başkanı, ‘camianın büyük başarılarla buluşması adına sorumlu hissettiği için ikinci kez aday olmaya karar verdiğini’ dile getirdi.

AA’nın aktardığına göre Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu büyük kulübe bir nebze de olsa katkıda bulunmak mutlulukların en büyüğü. Her zaman Fenerbahçe’nin menfaatlerini ön planda tutmaya ve geleceğini inşa etmeye çalıştık. Başarılı adımlar attık. Önümüzdeki dönemde bu başarıları kesintisiz sürdüreceğiz ve emeklerimizin karşılığını görmeye başlayacağız. Fenerbahçe’ye almaya değil vermeye geldim. Fenerbahçe için elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat.

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‘Hataların bilincindeyiz’

Benim burada sonsuza kadar kalma gibi bir gayem yok. İlk dönemde yaptığımız hataların çok daha bilincindeyiz. Fenerbahçe öyle dinamik bir yer ki deneyimler bazen yetersiz kalıyor. Fenerbahçe’de başkanlığın ilk dönemleri hep zorlu geçmiştir. Camiamız rahat olsun. Seçildiğimiz takdirde hatalarımızdan ders çıkardığımızı göreceksiniz. İkinci dönem çok daha farklı olacak.”