Ali Koç duyurdu: Süper Lig A.Ş. kurulacak

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Süper Lig A.Ş’nin kurulması için karar alındığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Kulüpler Birliği toplantısının ardından basının sorularını yanıtlayan Koç, özetle şunları söyledi:

‘Önemli olan takımların hisse devri’

* Bence bugünün en önemli kazanımlarından birisi, Lig A.Ş. mi dersiniz, Süper Lig A.Ş. mi dersiniz, adını sonra koyacağımız organizasyonun kurulmasına dair kararın çıkması oldu. Geçmişte de kurulmuştu ama o zamanki yapısı ve hukuki düzeni yeterli değildi, feshedildi.

* Burada önemli olan çıkan takımlar ve düşen takımların hisse devri… Hukuki sistemimizle belirlenemiyordu. Bunu açacak sistemi belirledik. Kısa vadede belki hemen etkisi olmayacak ama kulüpler ticari konuda kendi menfaatlerinde daha çok söz sahibi olacaklar.

‘149 profesyonel takımın Türk futboluna zarar olduğunu düşünüyoruz’

* Liglerde 149 profesyonel takımın olmasının Türk futboluna fayda değil zarar olduğunu düşünüyoruz. 60, bilemediniz 80 kulüp olması lazım. Biz 60 kulüp olmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz.

* Bunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından dizayn edilip hükümete götürülmesi lazım. Futbolun biraz daha batıya yakın şekilde yönetilmesi konusunda ilk adımımızı atıyoruz. Futbol, İngiltere’ye doğru gittikçe liberalleşiyor. Bir tarafta İngiltere var, disiplin cezaları hariç her şeyi neredeyse kulüpler yapıyor, diğer tarafta Türkiye var, her şeyi federasyon yapıyor. İngiltere modelini savunmuyoruz ama ortada bir model bulunması gerektiğine inanıyoruz.

* Bugünkü federasyonumuz, bir nebze de bir önceki federasyon bu konulara açıktı. İşbirliği yaptığımız en önemli paydaşımızla aynı frekansta olmamız, muhtemel değişikliği de hızlandıracaktır diye düşünüyoruz.