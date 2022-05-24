Ali Koç: Çalışabileceğimiz iki hoca var, haftaya açıklayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusundaki kararı pazartesi açıklayacaklarını belirterek “İki adayımız var, ya İsmail Kartal ya Jorge Jesus” dedi.

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Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrası takımın başına teknik direktör İsmail Kartal getirilmişti. Kartal, sarı-lacivertlilerle çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, beş beraberlik almıştı.

Ancak Fenerbahçe’nin yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor.

‘Derin Futbol’ programına katılan Ali Koç, konuyla ilgili şunu söyledi: “Geldiğimiz noktada artı eksi her şeyi değerlendirmemiz lazım. Baskı az iken tek kulvarda mücadele etmek başka. Şu anda çalışabileceğimiz iki hoca var: Biri İsmail hoca diğeri Jorge Jesus. Biz kimi seçersek seçelim taraftarımız yine mutsuz olacaklar.”