Ali Koç: Çalışabileceğimiz iki hoca var, haftaya açıklayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusundaki kararı pazartesi açıklayacaklarını belirterek “İki adayımız var, ya İsmail Kartal ya Jorge Jesus” dedi.
Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrası takımın başına teknik direktör İsmail Kartal getirilmişti. Kartal, sarı-lacivertlilerle çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, beş beraberlik almıştı.
Ancak Fenerbahçe’nin yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor.
‘Derin Futbol’ programına katılan Ali Koç, konuyla ilgili şunu söyledi: “Geldiğimiz noktada artı eksi her şeyi değerlendirmemiz lazım. Baskı az iken tek kulvarda mücadele etmek başka. Şu anda çalışabileceğimiz iki hoca var: Biri İsmail hoca diğeri Jorge Jesus. Biz kimi seçersek seçelim taraftarımız yine mutsuz olacaklar.”