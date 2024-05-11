Ali Koç adaylığını duyurdu, Saran’a teşekkür etti

Fenerbahçe başkanlık adaylığını açıklayan Ali Koç, Sadettin Saran’a teşekkür etti.

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Saran, adaylığını geri çekti.

Saran’la toplantıya ilişkin AA’ya konuşan Koç, şunları aktardı:

“Öncelikle, olağan seçimli genel kurulumuzda başkan adayı olmak için adım atan, bu sürecin ilk gününden itibaren ciddiyetle çalışan, Fenerbahçe’nin menfaatleri doğrultusunda söylem ve yaklaşımlarda bulunan, her adımını saygı çerçevesinde son derece şeffaf ve yapıcı bir şekilde atan Sayın Sadettin Saran ile ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.

Daha önce yaptığım bazı açıklamalarda, önümüzdeki genel kurulumuzda aday olmayacağımı ifade etmiştim. Ancak, yine aynı ifadelerimin devamında, olağanüstü bir durum olması halinde ise düşüncemi tekrar gözden geçirebileceğimi de söylemiştim.

Camia olarak, tüm bu saldırılara karşı 3 Temmuz 2011’de ve 4 Nisan 2015’te olduğu gibi duruş koymaya ve mücadele etmeye devam etmekteyiz. Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan genel kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”