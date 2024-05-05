Ali Eyüboğlu: Okan Bayülgen, 30 yıl sonra Devlet Tiyatrosu’nda

Okan Bayülgen’i 1994 yılından itibaren televizyonda program yapmaya başladığından sonra tanıyanlar, konservatuvarı bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosu’na girdiğini bilmeyebilir. 1989–1994 yılları arasında Devlet Tiyatrosu’nun kadrolu elemanı olarak oyunlar yönetti, bazılarında da oynayan Okan Bayülgen, son olarak Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptı. Yönetmenliğini yaptığı ve oynadığı ‘Kamuoyu’ yönetim tarafından kaldırılınca o yıllarda, ‘Türkiye’nin en genç tiyatro yönetmeni’ olarak sükse yapan Okan Bayülgen, 1994’te istifa ettiği Devlet Tiyatrosu’na 30 yıl sonra geri döndü.

Bu haberi aslında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile röportaj yapmak için Ankara’ya gittiğimde öğrenmiştim. Karadağlı, 6 Mart’ta bu bilgiyi bana ‘Off the record’ (Kayıt dışı) olarak verdiği için yazamamıştım, ama artık konu alenileşti.

Çünkü Okan Bayülgen’in aylardır provalarını Ankara’da yaptığı oyun, 16 Mayıs’ta ilk kez İstanbul AKM’de seyirci karşısında sahnelenecek. “İlk kez İstanbul’da sahnelenecek ‘Drakula’nın provaları niye Ankara’da yapıldı?” diye merak ediyorsanız, onu da açıklayayım:

Okan Bayülgen’in yazdığı, yönettiği ve ‘Drakula’yı canlandırdığı oyun, Ankara Devlet Tiyatrosu’nca sahneleniyor da ondan…

Okan Bayülgen’in Nezih Işıtan, Esat Tanrıverdi, Başak Anat, Eren Özkan, Didem Özkavuncu Aygün, Feray Darıcı, Nihal Usanmaz, Atilla Kılıç, Özlem Gür, Cengiz Uzun ve Selver Kınık gibi Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarıyla sahneleyeceği ‘Drakula’nın danışmanları ise Prof. Dr. Nevzat Kaya ile Dr. Başar Akman.

‘Drakula’, Okan Bayülgen’in yazarken korku edebiyatının tanıdık kahramanları üzerinden ölümü, ölümsüzlüğü, var olmanın amacını ve sanatı sorguladığı bir oyun…

Ali Eyüboğlu’nun yazısı