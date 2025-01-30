Ali Eyüboğlu: Kübra Par, o el hareketini hangi amaçla ve kime yaparsa yapsın, ayıp

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Kübra Par, o el hareketini hangi amaçla ve kime yaparsa yapsın, ayıp.

Her insan zaafı kadar güçlüdür. O zaaf eninde sonunda onu ele verir.

Ekran yüzlerinden ‘güç zehirlenmesi’ yaşayanlarda bu zaaf daha erken ortaya çıkar. Kimi ‘yanlış anlaşıldım’ diye savunur kendini, kimi de ‘dil sürçmesi’ne bağlar yaptığı yanlışı.

Kendilerini dostça uyaranlara, “Yıldızım parladı diye kıskanıyor beni” diyerek kulak tıkayanlar ilk ‘yayın kazası’ndan sonra ‘güç zehirlenmesi’nin ne denli tehlikeli olduğunu anlıyorlar mı acaba?

Ali Eyüboğlu’nun yazısı