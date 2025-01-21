Ali Eyüboğlu: Hakan Sabancı'nın düne kadar 'Yalan' dediği haber günün sonunda doğru çıktı

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İş insanı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Kayı ile ne zaman evlendi?

Ekim 2021’de.

F.D., oğlu Uzay’ı ne zaman doğurdu?

2 Şubat 2021’de.

F.D., eski sevgilisi Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı. Davanın sonucunu Adli Tıp’tan gelecek rapor belirleyecekti.

DNA test sonuçları, “Uzay’ın babası yüzde 99.99 Hacı Sabancı” dedi.

Rapor, bu konuda nihai kararı verecek olan İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaştı.

Böyle durumlarda mahkeme, DNA tahlil sonuçları ne derse onu yaptığına göre, Hakan Sabancı’nın düne kadar “Yalan” dediği haber günün sonunda doğru çıktı.

Ne demişti merhum Erdal İnönü?

“Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi pis bir huyu var.”

Ali Eyüboğlu’nun yazısı