Ali Eyüboğlu: Gece kulüplerinde puro bile içiyor insanlar ve nedense duman dedektörleri çalışmıyor!

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Kuralları hiçe sayan, çuvaldızı başkasına batırırken kendisine toplu iğneyi bile çok gören, suçu hep başkasına atan bencil insanlarla dolu Türkiye…

Yoğun trafikte emniyet şeridinden kaçanlar, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen hatta, çarpıp öldüren sürücüler var bu ülkede…

İstanbul’daki çoğu beş yıldızlı otellerin balo salonlarındaki yemek davetlerinde, ünlü restoranlarda, gece kulüplerinde gecenin ilerleyen saatlerinde sadece sigara değil, puro bile içiyor insanlar ve nedense duman dedektörleri çalışmıyor! Olmadığı için mi, yoksa sigara içildiği için ötmesin diye mi bilhassa kapatılıyor, bilmiyorum ama tablo bu…

Zaman zaman sosyal medyaya yansıyan videolardan değil, Çin’e ve Güney Kore’ye gittiğim için biliyorum, insanların metro duraklarında inenlere öncelik tanımak için sağlı sollu kuyruk oluşturduğunu.

Bizde bir Allah’ın kulu, bu basit kurala bile uymuyor.

Metro veya metrobüs durakta durunca inmeye çalışanlarla binmek isteyenler arasında nasıl arbede yaşandığı, bu yüzden bazen kavga bile çıktığı olmuyor mu?

Ali Eyüboğlu’nun yazısı