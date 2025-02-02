Ali Eyüboğlu: 'Ahlat Ağacı'nın Kamera Arkası' diye yayımlamak Yıldırımlar'a saygısızlık

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Yıldırımlar, saygısından ve işin uzamasını istemediğinden yönetmene sesini çıkarmadığını anlatan mahcup bir edayla sunucuya sordu:

“Bunun yayınlanması etik mi?”

Değil…

Hiçbir yönetmen oyuncusuna bu lafları söylememeli. Hadi söyledi, bunu kaydedip “Ahlat Ağacı’nın Kamera Arkası” diye yayımlamak Yıldırımlar’a, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hocalarına saygısızlık.

Sinemadan hiç kimsenin oyuncuya sahip çıkmaması ve Ceylan’ı eleştirmemesine ne demeli?

Hadi bizim sinema eleştirmenlerinin çoğu Ceylan hayranı o yüzden seslerini çıkarmadı. Peki Antalya’daki ödül olayında Nihal Yalçın’a sahip çıkarken Tamer Karadağlı’nın da oyuncu olduğunu unutan Oyuncular Sendikası’nın bir oyuncuya yapılan haksızlık karşısında sessiz kalması da onların ayıbı!

Ali Eyüboğlu’nun yazısı