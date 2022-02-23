Ali Ekber Yıldırım: Tarımda kendine yeterliliğin önemi bir kez daha görüldü

Rusya ve Ukrayna Türkiye’nin tarım dış ticaretinde çok önemli iki ülke. Buradaki kriz, gerginlik, savaş, Türkiye’yi iki yönlü, hem ithalat hem de ihracat bakımından olumsuz etkileyecektir. Rusya’ya ait bir savaş uçağının 2015 yılında Türkiye sınırında düşürülmesinden sonra bu ülkenin 24 tarım ürünümüze uyguladığı ambargonun olumsuz etkileri hala yaşanıyor. En basitinden domates ihracatı kotaya bağlandı. Bu uygulama devam ediyor. Israrla dile getirdiğimizi tekrarlayalım. Tarımda üretimin, kendine yeterliliğin önemi bir kez daha bu krizle görüldü. Türkiye, Rusya’dan, Ukrayna’dan ithal ettiği ürünlerin tamamında kendine yeterli üretimi yapacak potansiyele sahip. Un ihracatında dünya birincisi olmakla övünen Türkiye’nin, bu ihracatı Rus buğdayı ile gerçekleştirmesi her zaman büyük risktir. Kendi buğdayı ile un ihracatı yapması ülkeye hem katma değer sağlar hem de böyle zamanlarda riskleri ortadan kaldırır.
SON HABERLER
Öğrenciyi döven öğretmenin 10 aylık hapis cezası bozuldu
Aksaray’da ortaokul öğrencisini döven öğretmene verilen 10 aylık hapis cezasına itiraz kabul edildi, karar bozuldu.
14-15 Mart’ta büyük beyaz g(ö)rev var
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 14-15 Mart tarihlerinde, ülke çapında ‘büyük g(ö)rev’ yapacaklarını açıkladı. Hekimlerin, “Emek bizim, söz bizim” diyerek, 11 Ekim 2021’de başlattıkları eylem programı 14 Mart Tıp Bayramı Haftası’nda devam edecek.
AKP’li belediye başkanı Erdoğan’ı eleştirenleri kovmakla tehdit etti
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde belediye başkanı Serhat Oğuz, personeli bir salonda topladı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirenleri işten çıkarmakla tehdit etti.
CHP’li Özel’den Bahçeli’ye: Eliyle ‘9’u gösterip ‘6’yı görüyor
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, altı muhalefet partisine gönderme olarak 6 rakamını ters çevirip 9 haline getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tiye aldı: “Eliyle ‘9’u gösterip, ‘6’ görmekte.”
Yayın ihalesinde son teklif 2,1 milyar TL
Futbolda 2022-23 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakkı için düzenlenen ikinci ihalede en yüksek teklifin 2.1 milyar TL olduğu belirtildi.