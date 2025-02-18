Ali Ekber Yıldırım: Hatay'da 55 ton limonda yasak pestisit tespit edildi

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Hatay’da 55 ton limonda yasak pestisit tespit edildi.

Hatay’da bir gıda işletmesinde, ihracata gönderilmek için hazırlanan 55 ton limon ürününden alınan numunede yapılan analizlerde; Türkiye’de kullanımı yasak pestisit etken maddesi tespit edildi. Söz konusu ürünler, insan ve çevre güvenliği gözetilerek, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Depolama Tesisinde, kontrol görevlilerinin gözetiminde imha edildi

Ağrı’da 23 kamyon tarihi geçmiş gıda bulundu.

Gelen ihbar üzerine, 06-02-2025 tarihinde, Doğubeyazıt Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği kontrol görevlilerinin bir firmaya ait gıda deposunda yaptığı denetimde; son tüketim tarihleri geçmiş, güvenilir olmadığı değerlendirilen 3 kamyon dolusu gıda ürünü tespit edildi. Söz konusu ürünler muhafaza altına alınarak imha süreçleri başlatıldı. Aynı firmanın ek depo binasında yapılan denetimde ise 20 kamyon dolusu, son tüketim tarihleri geçmiş, güvenilir olmadığı değerlendirilen gıda ürünleri tespit edildi, bu ürünlerin de gerekli imha süreçleri başlatıldı. İlgili gıda işletmecisine gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Ali Ekber Yıldırım’ın yazısı