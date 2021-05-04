Ali Ekber Yıldırım: Fiyat düşünce kimseden ses yok

Türkiye’nin yıllık ortalama 2 milyon ton kuru soğan üretimi var. Bu üretim 2 milyon tonun altına, 1 milyon 800 bin tona düşünce fiyatlar yükseliyor. Yükselen fiyatı indirmek için ithalatta yüzde 49.5 olan vergi sıfırlanıyor ve soğan ithal ediliyor. 2019’da yapıldığı gibi.

Üretim 2 milyon 200 bin tona çıktığında ise bu kez tarlada fiyat düşüyor. Üretici zarar ediyor. Üreticinin zarar etmesi çok fazla önemsenmiyor. Bu yıl ilk kez yoğun baskılar sonucunda TMO depolarda çürümeye başlayan soğan ve patatesi aldı. Fakat yeni mahsul yani tarlada ürün satılamıyor. Buna yönelik bir çalışma, bir çaba yok.

Reklam

Fiyat artınca 2019’da tanzim satış çadırları, ithalatta verginin sıfırlanması gibi birçok önlem alındı. Fiyat düşünce kimseden ses yok.

Ali Ekber Yıldırım’ın yazısı