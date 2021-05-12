Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Beşiktaş’ın malzeme kalitesi finali kazanmaya yetmedi

Atılan tek goldeki Vida’nın öne gelip sergilediği üstün mücadele ile preste kazandığı top, Beşiktaş’ın dün geceki oyununun ‘turnusol kâğıdı’ niteliğinde… Eksikleri kapatmak için herkes elinden geleni yaptı ama derbide olduğu gibi malzeme kalitesi finali kazanmaya yetmedi.

İzmir’de Beşiktaş’ın averajı da hesaba katarak kazanması gerekiyor, Sergen Yalçın elinde kalan malzeme ile bunu başarırsa, sezon genelinde olduğu gibi çok büyük iş başarır. Beşiktaş şampiyon olsa da olmasa da seneye daha iyi oyuncu malzemesi şart!

Reklam

Ali Ece’nin yazısı

SON HABERLER

Tok, açın halinden anlamalı!

Türkiye’de her yıl kişi başına 93 kilogram ve toplamda 7,7 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Raporu’na (2021) göre dünya genelinde her yıl israf edilen gıda toplam 931 milyon ton.