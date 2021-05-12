Ali Ece: Beşiktaş’ın malzeme kalitesi finali kazanmaya yetmedi

Atılan tek goldeki Vida’nın öne gelip sergilediği üstün mücadele ile preste kazandığı top, Beşiktaş’ın dün geceki oyununun ‘turnusol kâğıdı’ niteliğinde… Eksikleri kapatmak için herkes elinden geleni yaptı ama derbide olduğu gibi malzeme kalitesi finali kazanmaya yetmedi.

İzmir’de Beşiktaş’ın averajı da hesaba katarak kazanması gerekiyor, Sergen Yalçın elinde kalan malzeme ile bunu başarırsa, sezon genelinde olduğu gibi çok büyük iş başarır. Beşiktaş şampiyon olsa da olmasa da seneye daha iyi oyuncu malzemesi şart!

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Ali Ece’nin yazısı