Ali Ece: Beşiktaş’ın Aboubakar’ı yetiştirmek dışında ilacı yok gibi!

Sezon başında Welinton’u sebep olduğu penaltılar nedeniyle eleştirmek hakkaniyetli olsa da bu maçın ilk yarısında isabetli isabetsiz toplamda sıfır şut atan Ankaragücü’nün 2. yarıda Beşiktaş’ı bu kadar geriye yaslaması sonrası faturayı sadece Welinton’a çıkarmak haksızlık ve taktiksel analiz yanılgısı olur! Benzer şekilde Gökhan Töre de penaltıya sebep olmadan önce altıpastan ekstra stoper gibi kademeye girip golü engelledi: Beşiktaş’ın kalan haftalarda Aboubakar’ı maçlara yetiştirip geriye yaslanmak yerine en iyi yaptığı işi yapıp önde oynamak dışında bir ilacı yok gibi!

Ali Ece’nin yazısı