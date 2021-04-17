Ali Ece: Beşiktaş’ın Aboubakar’ı yetiştirmek dışında ilacı yok gibi!

Sezon başında Welinton’u sebep olduğu penaltılar nedeniyle eleştirmek hakkaniyetli olsa da bu maçın ilk yarısında isabetli isabetsiz toplamda sıfır şut atan Ankaragücü’nün 2. yarıda Beşiktaş’ı bu kadar geriye yaslaması sonrası faturayı sadece Welinton’a çıkarmak haksızlık ve taktiksel analiz yanılgısı olur! Benzer şekilde Gökhan Töre de penaltıya sebep olmadan önce altıpastan ekstra stoper gibi kademeye girip golü engelledi: Beşiktaş’ın kalan haftalarda Aboubakar’ı maçlara yetiştirip geriye yaslanmak yerine en iyi yaptığı işi yapıp önde oynamak dışında bir ilacı yok gibi!
SON HABERLER
BioNTech’te üçüncü doz gerekebilir
BioNTech’le birlikte Covid-19 aşısı geliştiren Pfizer’in CEO’su Albert Bourla, aşılanan herkesin ‘muhtemelen’ üçüncü doza ihtiyaç duyacağını söyledi.
Erkan Oğur, ‘Hata etmiş olabilirim’ dedi: İçi cız etmiş, ‘Ne işim var diye’ düşünmüş
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına düzenleme yaptığı için gündeme oturan ve muhalif kesimden yoğun eleştiri alan müzisyen Erkan Oğur, “Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi” diye konuştu.
MB başkanı ‘128 milyar dolar’da topu Hazine’ye attı
Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu son dönemde gündemden düşmeyen “128 milyar dolar nerede” sorusunu yanıtlamaya çalıştı.
Neden acaba: Yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan ülke Türkiye
Avrupa Konseyi’ne bağlı GRECO’nun raporuna göre Türkiye 2019 yılında 31 tavsiyenin yüzde 74,2’sini yerine getirmedi, 19,4’ünü kısmen yerine getirdi; sadece yüzde 6,5’ini tamamen uyguladı.
Kripto parada daha fazla düzenleme yapılacakmış
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, kripto paralara ilişkin daha fazla düzenlemeye gidileceğini ve ilgili birimlerin gerekli hazırlığı yaptığını söyledi.