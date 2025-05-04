Ali Duran Topuz: Biz en güzel Sırrı'mızı kaybettik

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Öyle söz mü olur Baboş, öyle söz mü olur? Diyorlar ki Sırrı Süreyya hayatını kaybetti. Öyle söz mü olur? Sırrı Süreyya hayatını kaybetmedi. Sırrı Süreyya hiçbir şey kaybetmedi. Biz kaybettik. Kürtlerin Kürdistanlı vekilini kaybettik. Türklerin Türkiyeli vekilini kaybettik. Ağaçların vekilini kaybettik.

Yedi yıl hapis yatırıldı, umudunu kaybetmeden çıkmayı bildi, o umudu kaybettik. O hiçbir şey kaybetmedi. Bir Sırrı’mızı kaybettik. Film çekti, biz bakan gözümüzü kaybettik. Şarkı söyledi, ruhumuzun gıdasını kaybettik. Yazı yazdı, işlek kalemimizi kaybettik.

“Savaş kolay barış zor” dediği için hapis yattı. Vaz geçmedi. Barış için en büyük inadımızı kaybettik. Türk ile Kürt arasında tercüman oldu, birbirimizi anlama yetimizi kaybettik. Halk bilgeliğiyle dolu nüktedanlığın zevkini tattırdı bize, neşemizi kaybettik. En has yoldaşımızı kaybettik. En güzel babamızı kaybettik. En tatlı dedemizi kaybettik. En kalender ağabeyimizi kaybettik. Biz en güzel Sırrı’mızı kaybettik.

Ali Duran Topuz’un yazısı